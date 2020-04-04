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Минпромторг РФ заверил, что все магазины обеспечены товарами

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Минпромторг РФ заверил, что все магазины обеспечены товарами

Москва, 4 апреля. Магазины в России обеспечены продукцией, товары активно подвозят, заверил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Он отметил повышенный спрос на продовольственные товары даже несмотря на то, что многие россияне из-за вынужденного отпуска уехали из крупных городов в менее населенные пункты.

При этом в некоторых регионах, по его словам, на фоне распространения коронавирусной инфекции принимаются нормативные акты, которые содержат ограничения и запреты для товаропроводящей цепи. Евтухов рассказал, что они затрудняют движение транспорта и отгрузку товаров.

«Это может привести, в принципе, к коллапсу товаропроводящей цепочки в некоторых регионах. <…> Будем просить обратиться в правительство, чтобы, может быть, сделать единый пропуск по всей стране, чтобы таких проблем не было», — добавил статс-секретарь.

Минпромторг РФ ранее призвал власти регионов обеспечить работу всех объектов и организаций, которые создают условия для функционирования товаропроводящей сети, снабжающей население продовольственными товарами и товарами первой необходимости. А также тех, что связаны с осуществлением интернет-торговли.

Минпромторг РФ заверил, что все магазины обеспечены товарами

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 4,7 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. Многие предприятия временно прекратили работу. В России до конца апреля продлен режим нерабочих дней.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что вопрос прямой поддержки малого бизнеса находится на обсуждении правительства.

Минпромторг РФ заверил, что все магазины обеспечены товарами

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Источник: РИА Новости
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