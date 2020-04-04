Минпромторг РФ заверил, что все магазины обеспечены товарами

Москва, 4 апреля. Магазины в России обеспечены продукцией, товары активно подвозят, заверил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Он отметил повышенный спрос на продовольственные товары даже несмотря на то, что многие россияне из-за вынужденного отпуска уехали из крупных городов в менее населенные пункты.

При этом в некоторых регионах, по его словам, на фоне распространения коронавирусной инфекции принимаются нормативные акты, которые содержат ограничения и запреты для товаропроводящей цепи. Евтухов рассказал, что они затрудняют движение транспорта и отгрузку товаров.

«Это может привести, в принципе, к коллапсу товаропроводящей цепочки в некоторых регионах. <…> Будем просить обратиться в правительство, чтобы, может быть, сделать единый пропуск по всей стране, чтобы таких проблем не было», — добавил статс-секретарь.

Минпромторг РФ ранее призвал власти регионов обеспечить работу всех объектов и организаций, которые создают условия для функционирования товаропроводящей сети, снабжающей население продовольственными товарами и товарами первой необходимости. А также тех, что связаны с осуществлением интернет-торговли.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 4,7 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. Многие предприятия временно прекратили работу. В России до конца апреля продлен режим нерабочих дней.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что вопрос прямой поддержки малого бизнеса находится на обсуждении правительства.