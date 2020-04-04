Губерниев посоветовал «биатлонному ГКЧП» сидеть дома, а не воевать с Драчевым

Москва, 4 апреля. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не поддержал попытку спортсменов и тренеров отправить в отставку главу Союза биатлонистов России Владимира Драчева.

По его словам, на данный момент перед россиянами стоит куда более актуальная задача — победить коронавирус. А организационные вопросы в спорте можно будет решить после.

«Я считаю, что в этой ситуации нужно лечить людей, которые заболели коронавирусом, стремиться его не распространять, победить заразу и заниматься делом. А только потом писать коллективные письма и призывать к революциям», — пояснил он в разговоре с порталом iReactor.

Журналист призвал «провалившийся биатлонный ГКЧП» посидеть дома и позаботиться о своем здоровье, а не воевать с Драчевым.

«А когда решим проблему с коронавирусом, будем заниматься биатлоном», — заключил Губерниев.

Ранее группа спортсменов, судей и тренеров написали письмо, в котором призвали главу Союза биатлонистов России Владимира Драчева сложить полномочия. Спортивного чиновника обвинили в том, что он не в состоянии найти спонсоров для российских биатлонистов. Сам Драчев отметил, что найти спонсоров крайне трудно в условиях экономического кризиса, сложившегося из-за эпидемии коронавируса. При этом глава СБР подчеркнул, что организация продолжает выполнять поставленные перед ней задачи. Союз пользуется поддержкой как государства, так и региональных федераций, направляя ресурсы на развитие биатлона.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.