Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

Москва, 4 апреля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице жителей Орехово-Зуева, которые пострадали при взрыве газа.

Воробьев лично посетил палату и поддержал пострадавших.

«Миша, держись», — сказал глава региона одному из больных.

Врач сообщил, что у Михаила перелом бедра, перелом голени, ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга. Молодой человек получил серьезные травмы, поэтому не сразу понял, кто зашел в палату.

Воробьев также узнал о самочувствии остальных пострадавших. Врач отметил, что двум уже сделали операции и готовят к отправке в Москву для дальнейшего лечения.

«Все необходимые мероприятия врачи приняли. Здесь, слава Богу, все четверо будут жить, и никаких угроз нет», — сказал Воробьев, его слова передает телеканал «360».

Ранее губернатор Подмосковья побывал на месте взрыва многоквартирного дома и пообщался с жильцами, которые остались без крова. Он пообещал взять ситуацию под личный контроль.

Эвакуированных людей разместили в здании школы, которая закрыта на карантин. Жильцы соседних домов рассказали о взрыве. По словам одной пенсионерки, грохот стоял такой, что «земля зашаталась».

Спасатели продолжают разбирать завалы. Кинологи с собаками ищут людей, которые могли остаться под завалами. По последним данным, при взрыве газа погибли два человека, еще шесть получили ранения.