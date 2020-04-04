Второй пациент с коронавирусом скончался в Саратове

Саратов, 4 апреля. Второй пациент с диагнозом коронавирус умер в Саратове, у него были серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала министр здравоохранения области Наталья Мазина.

«В Саратове от повторного инфаркта миокарда скончался пациент, у которого был положительный лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции», — передает региональный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Мазина уточнила, что 76-летний мужчина ушел из жизни в пятницу. Его госпитализировали в одну из городских больниц в тяжелом состоянии.

Первый в Саратове пациент с коронавирусом тоже имел серьезные проблемы со здоровьем. Мужчина страдал от онкологического и сердечно-сосудистых заболеваний, нуждался в паллиативной помощи.

По данным на 4 апреля, в России зафиксировано более 4,7 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Власти утвердили комплекс мер, направленных на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, в субъектах введены ограничительные меры. Регионы перешли на режим самоизоляции.

Симптомы COVID-19 схожи с признаками пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома: это и сухой кашель, и головная боль, и общее недомогание, и повышение температуры. Врачи советуют почаще мыть руки, не касаться слизистых и соблюдать условия карантина, чтобы не дать вирусу распространяться дальше.