МИД РФ получил деньги от правительства на вывоз россиян из-за границы

Москва, 4 апреля. Министерство иностранных дел РФ получило от правительства средства для организации вывоза застрявших за границей россиян. Об этом в субботу рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Деньги, выделенные правительством на оказание социальной поддержки российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в РФ, поступили на счет МИД», — отметила она.

По ее словам, в министерстве начинает работать комиссия по эвакуации россиян, в ближайшее время будут произведены выплаты нуждающимся. В понедельник начнется работа по формированию трафика рейсов для возвращения граждан.

Напомним, что ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила правительству организовать работу по эвакуации россиян из-за границы. Она разрешила использовать для этого силы МЧС, Мионобороны и Управделами президента, а также распорядилась подключить белорусскую авиакомпанию «Белавиа», которая должна будет вывести россиян из Египта в счет своей задолженности перед Россией.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.