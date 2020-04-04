Алжир получил помощь от Китая для борьбы с пандемией коронавируса

Алжир, 4 апреля. Китай предоставил медицинскую помощь Алжиру, серьезно пострадавшему от эпидемии коронавируса. Как отмечает издание Thestar, в североафриканской стране за последние сутки зарегистрировано 185 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших достигло 1171 человек.

Пекин направил в Алжир команду из 13 врачей, принимавших участие в лечении пациентов в Китае, а также все необходимое медицинское оборудование и респираторы на сумму в $450 тысяч.

Алжирские власти объявили о карантине после быстрого роста числа зараженных, система здравоохранения сейчас сильно загружена и нуждается в дополнительных мерах и внешней помощи. Предполагается, что китайская сторона построит небольшую больницу, где будет оказываться профилактическая помощь. Кроме того, Алжир закупит у Пекина 100 миллионов медицинских масок, 30 тысяч тестов для определения коронавируса, медицинскую одежду и специализированное оборудование.

Следует отметить, что население Алжира составляет 40 миллионов человек, в стране работает несколько десятков тысяч китайцев. На данный момент известно о 1171 заболевшем, зафиксировано 105 летальных случаев.

Помощь Пекина стала еще одним шагом сближения Алжира и Китая на фоне ухудшающихся отношений североафриканской страны с Францией. Алжир получил независимость от колониальной власти Франции в 1962 году, связь между странами постепенно ослабевает, в то время как Пекин и Алжир усилили двусторонние отношения в целом ряде сфер. Китай занял лидирующее место среди экспортеров, а также активно инвестирует в целый ряд масштабных проектов в североафриканском государстве.