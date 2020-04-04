Жители соседних домов рассказали о взрыве многоэтажки в Орехово-Зуево

Москва, 4 апреля. Взрыв в многоквартирном доме в Орехово-Зуево мощным грохотом сотряс окрестности, рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей очевидцы.

Жительница соседнего дома Фатима находилась в своей квартире и смотрела телевизор, когда произошел взрыв.

«Я услышала громкий хлопок, сразу сказала внуку: «Что-то взорвалось». А потом пришла сноха, говорит: «Фатима, там дом обрушился», — вспоминает женщина.

Трагедия повергла ее в шок.

«Я не могла дома сидеть, мне жалко и больно, у меня ноги были ватные. Дай бог, чтобы было меньше пострадавших. У меня там знакомые живут», — поделилась эмоциями Фатима.

Продавщица из хлебного магазинчика неподалеку от пострадавшего дома почувствовала мощный толчок.

«Земля затряслась, такой громкий звук! Я сначала подумала, что машина врезалась в павильон», — рассказала Елена.

Девушка вышла из продуктового киоска, но он был цел. Когда к месту происшествия направились спасательные службы, она поняла, что произошло.

«Жалко людей. Такая трагедия!» — отметила Елена.

Взрыв бытового газа произошел днем 4 апреля в подмосковном Орехово-Зуево. Взрывной волной полностью разрушены пять квартир. В результате происшествия погибли два человека, еще шестеро пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы.