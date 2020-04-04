Киркоров неожиданно признался, что призвал коронавирус

Москва, 4 апреля. Народный артист России Филипп Киркоров сделал неожиданное признание, что именно он призвал пандемию коронавируса.

«Король российской эстрады» рассказал, что считает себя немного виноватым в сложившейся ситуации. Дело в том, что он «так устал от съемок и гастролей», что попросил Новый год дать ему возможность больше времени проводить с детьми.

«Это я призвал коронавирус прийти на планету. Вот что называется сила слова и сила мысли», — заявил он в программе «Ты не поверишь!»

Киркоров проводит время дома с сыном и дочерью. Артиста радует, что девочка больше увлекается рисованием, нежели пением.

«Выступать на сцене, как я всегда говорил, собачий труд. Надо иметь просто железное здоровье. Публика никогда не щадит звездных детей и требует с них по полной программе», — высказался Киркоров.

Ранее писатель Захар Прилепин признался, что не стал бы сообщать Киркорову об отмене карантина, чтобы исполнитель «сидел на изоляции вечно». Публицист призвал россиян не переживать за артистов, наряжающихся «в перья и костюмы из сияющих камней», а волноваться больше за небольшие группы, которые не успели заработать себе состояния на концертах и корпоративах.

Коронавирусная инфекция охватила уже свыше миллиона человек в более чем 170 странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. От осложнений, вызванных вирусом, скончались около 60 тысяч заболевших.

COVID-19 заразились многие известные личности, например, певец Лев Лещенко, вернувшийся с гастролей в Америке и Канаде, известный писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), живущий с семьей в Лондоне, а также министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.