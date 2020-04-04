Новые потери Турции в Идлибе заставляют Эрдогана переживать о возможности госпереворота

Турция сообщает о потерях своих военнослужащих в Сирии при помощи контролируемых вбросов информации от «неизвестных» — как Эрдоган пытается спасти свою репутацию и президентский пост Федеральному агентству новостей объяснил военный обозреватель Виктор Баранец.

Пользователи социальных сетей сообщили о гибели очередного военнослужащего Вооруженных сил Турции в Сирии. Согласно данным, в сирийском городе Африн скончался унтер-офицер Ахмет Джан Темиз.

Сам город Африн и ближайшие окрестности контролируется протурецкими вооруженными формированиями, входящим в так называемую умеренную оппозицию – «Сирийской национальную армию» (СНА). Находящиеся же на севере Сирии турецкие военнослужащие оказывают различную поддержку боевикам, помогая обеспечивать контроль на «оккупированных» территориях.

Несмотря на контроль над землями северо-запада Сирии, турецкие военнослужащие несколько раз становились жертвами атак неизвестных во время следования своих конвоев. Напомним, что первый такой инцидент произошел во время проезда турецкого конвоя мимо населенного пункта Муканбаль. В результате засады 19 марта погибли два военнослужащих Турции — Рамазан Найир и Огузхан Таш. Другой случай произошел спустя несколько дней – 24 марта – недалеко от населенного пункта Сфухон, однако тогда турецкий военнослужащий получил лишь ранение.

Поскольку подробности о гибели Ахмета Джана Темиза не уточняются, можно предложить наличие сходства этого инцидента с гибелью другого турецкого военнослужащего – Сезайи Атабея 18 марта этого города в Идлибе.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, почему турецкие солдаты продолжают гибнуть на севере Сирии, несмотря на объявленный режим перемирия.

Потери Турции стали главным секретом Эрдогана

По словам собеседника ФАН, ничего удивительного продолжающихся потерях Турции в Сирии, нет, так как турецкие военнослужащие находятся в чужой стране лишь по инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также так или иначе участвуют в боевых действиях.

«Потери есть, и далеко не всегда Анкара о них сообщает, потому что трупы турецких солдат — мощнейшее идеологическое оружие. Чем больше их будет, тем сильнее оно будет бить по репутации Эрдогана. Поэтому количество погибших солдат в авантюрах турецкого лидера тщательно скрываются от народа. Во время боевых действий, сведения о потерях – это один из самых секретных материалов, поскольку они бьют по морали личного состава, а также толкают народ задавать вопрос: а почему их сыновья участвуют в каком-то конфликте? Эрдоган старается в тайне держать информацию о потерях, так как дать ответ на такие вопросы не может. Но чем больше трупов, тем сильнее народ требует ответов», — замечает Виктор Баранец.

Правду нельзя всегда скрывать

Стоит обратить внимание, что чаще всего о потерях турецкой стороны в Сирии сообщает не сама Анкара, а другие источники. По мнению Виктора Баранца, это объясняется нежеланием властей Турции прямо признавать свои промахи, поэтому для информирования задействуются различные источники.

«Турцией используя дозированный вброс нужных данных, который позволяет контролировать возмущение народа. Анкара старается манипулировать информацией о своих потерях, однако Эрдогану рано или поздно пришлось бы говорить о количестве жертв, поскольку трупы регулярно привозят в Турцию и народ все видит», — говорит собеседник ФАН.

Угроза народного гнева

Турецкий президент активно пытается убедить как собственный народ, так и международное сообщество, что его военные авантюры на Ближнем Востоке поддерживаются населением страны. Однако можно заметить, что между простыми турками и властями растет недоверие на фоне турецкой агрессии в Сирии.