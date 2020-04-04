Перенджиев считает, что Эрдоган может лишиться власти после вмешательства в дела Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) после очередной вооруженной провокации боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии взяла в плен джихадиста, ранее воевавшего в рядах террористов «Исламского Государства»1 (запрещено в России). Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев подчеркнул, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган открыто пользуется террористами для достижения своих целей в других странах.

В ходе допроса пленного радикала было установлено, что его зовут Фатхи Рубаи, несколько лет назад он сбежал из ливийского города Сурмана. Боевик является членом террористической организации ИГ1, выходцы из которой активно вербуются Анкарой для участия в боях на стороне ПНС. Всего в Ливии присутствуют около 7 тысяч сирийских наемников, попавших в североафриканскую страну при помощи Турции. Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев отметил тот факт, что правительство Турции стало активным участником рынка террористических услуг.

«Все, что с участием Турции происходит в Ливии и Сирии, показывает, что на самом деле существует рынок террористических услуг. Неожиданно крупным заказчиком на этом рынке лично оказался Эрдоган. Я думаю, что речь идет об окружении Эрдогана, которое лоббирует вопросы, связанные с Ливией, Сирией и, возможно с Евросоюзом», — пояснил он.

Активное военное вмешательство в дела Ливии и Сирии, идущее вразрез с нормами международного права, вызывает недовольство не только в мире, но и в турецком обществе. Оппозиция страны потребовала от властей раскрыть данные о том, сколько денег было потрачено на это и каковы потери среди турецких военных, однако Анкара в ответ хранит молчание.

«В турецком обществе растет недовольство такой позицией Эрдогана, может вырасти международная изоляция Турции, Эрдоган может серьезно отколоть себя от Европы, в какой-то мере — от США. Эрдоган и его окружение надеется на поддержку тюркского населения. Мне кажется, он просто витает в облаках — в самой Турции не очень принимают эту позицию, такие действия могут оттолкнуть население самой Турции. События в стране могут привести к тому, что в конечном итоге Эрдоган просто лишится власти», — добавил собеседник Федерального агентства новостей.

В завершение эксперт подчеркнул, что международное сообщество не реагирует на политику Турции должным образом.

«Такое складывается впечатление, что высокие политики, которые должны осуждать ПНС и Турцию, на самом деле частично куплены и сами замешаны в этом бизнесе и могут получать дивиденды от рынка террористических услуг», — подытожил Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.