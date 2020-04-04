Беглов доложил Путину, как Петербург борется с коронавирусом

Санкт-Петербург, 4 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину об использовании средств, направленных из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Петербург получил 3,5 млрд рублей на оснащение медучреждений койками для инфцированнных коронавирусом. В телефонном разговоре 4 апреля Беглов рассказал президенту, как используются эти средства.

Сейчас в городе имеется 2644 койки, к 25 апреля организуют еще 2767 коек, передает телеканал «Санкт-Петербург». Минздрав России распорядился, чтобы 70% всех койко-мест оснастили оборудованием для подачи кислорода, из них 50% — аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кардиомониторами.

По данным на 4 апреля, в России зафиксировали 4731 случай заражения коронавирусом, большинство из которых приходится на Москву. В Петербурге 171 человек заразился коронавирусом, семь человек полностью выздоровели, еще двое скончались.

Официальную информацию о вирусе можно посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.

Ранее сообщалось, что Беглов внес изменения в постановление о мерах борьбы с коронавирусом в Петербурге. Все петербургские школы перевели на дистанционное обучение до конца апреля. Объекты и предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города, продолжат работать.