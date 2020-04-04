Москва, 4 апреля. Правительство России обсуждает вопрос прямой поддержки малого бизнеса, но эти меры очень дорогие. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в разговоре с президентом бизнес-школы «Сколково» Андреем Шароновым.

«У нас, конечно, такие дискуссии идут. Меры очень дорогие. Но точки в этих дискуссиях не поставлены», — сказал он.

Решетников также прокомментировал возможность введения налоговых каникул для бизнеса. Министр напомнил, что кабмин выбрал путь налоговой отсрочки, но этот вопрос также подлежит обсуждению.

Глава Минэкономразвития обратил внимание на то, что непродовольственная розница, оказавшаяся в тяжелом состоянии, не вошла в перечень пострадавших отраслей. Этот момент, по его словам, уже обсуждается внутри федеральных органов власти и будет в скором времени внесен в правительство.

Решетников попросил предпринимателей обращаться в кабмин с дальнейшими предложениями.

Малый и средний бизнес столкнулись с трудностями из-за пандемии коронавируса. Власти России вынуждены были пойти на введение ограничительных мер, чтобы воспрепятствовать распространению инфекции. Регионы перешли на самоизоляцию, многие предприятия приостановили работу.

По последним данным, в России выявлено более 4,7 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 333 пациента выздоровели, 43 скончались. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, из общего числа заболевших 808 пациентов привезли коронавирус из-за границы.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по бизнесу, многие компании даже в такой тяжелый период пытаются всеми силами помочь побороть заболевание в России. К примеру, частные клиники отдают койко-места заболевшим бесплатно, а IT-гиганты организуют обучение школьников.