Карантинная закупка. Хорошево-Мневники. ФАН-ТВ

Федеральное агентство новостей в связи с напряженной ситуацией в стране, запускает новый цикл передач «Карантинная закупка».

Мы проверим полки не только крупных магазинов, но и частных торговых точек, чтобы узнать, не пытаются ли предприниматели спекулировать в такое непростое время. Съемочная группа отправляется в поход по продуктовым магазинам в районе, выбранном по результатам зрительского голосования. Нам очень важно знать ваше мнение о том, какому району Москвы или Петербурга не помешает ревизия.

Во втором выпуске нас ждут магазины московского района Хорошево-Мневники, а точнее те, что расположены на проспекте Народного ополчения.