Видеопослание мужа-итальянца вызвало истерику у Сати Казановой

Москва, 4 апреля. Российская певица, актриса и фотомодель Сати Казанова выложила в Сеть видеопослание от своего мужа Стефано Тиоццо, которого эпидемия коронавируса застала, когда он находился вместе со своей семьей в Италии.

«Муж убьет меня за это. Не могла не выложить. Я в истерике», — пишет Сати в подписи под роликом.

На видео Тиоццо играет на пианино и исполняет перепевку гимна российской империи «Боже, царя храни!» собственного сочинения.

«Боже, жена храни на карантине, спаси ее, пока муж в Италии», — по-русски напевает Тиоццо, компенсируя сильный акцент выразительным вокалом.

Стефано и Сати находятся в вынужденной разлуке уже больше месяца. Пара часто обменивается трогательными посланиями с признанием в любви. Казанова и Тиоццо поженились осенью 2017 года. Примечательно, что их брак недействителен на территории Италии, так как Стефано вовремя не уведомил местные власти о том, что женился в России.

Сати Казанова записала два альбома и 25 синглов. Ее песни не раз попадали в топы чартов в 2010-2015 годах. Девушка также участвовала в телепроектах «Фабрика звезд», «Лед и пламень», «Один в один», «Живой звук», «Секрет на миллион», а также «Орел и решка. Россия».

Отметим, что Италия, где в настоящее время находится муж Казановой, находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом и является одним из мировых очагов этой заразы, уступая «первенство» только США.

Ранее Россия направила в Италию самолеты с медицинским оборудованием и военными специалистами (военные медики и вирусологи) для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Последние были направлены в итальянский город Бергамо. По словам одного из российских врачей, в Италии прекрасные медики, однако власти отреагировали на угрозу слишком поздно.