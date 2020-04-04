Воробьев взял под контроль ситуацию с жильцами дома в Орехово-Зуево

Москва, 4 апреля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ситуация с жильцами дома в Орехово-Зуево находится под его личным контролем.

Глава региона приехал в подмосковный город, где произошло обрушение подъезда после взрыва газа. Он встретился с жильцами и объяснил, как будет организована работа спасателей.

«Все организационные вопросы берем на себя», — сказал Воробьев, его слова передает телеканал «360».

Губернатор выслушал доклады сотрудников МЧС о текущей ситуации и поручил местным властям обеспечить всем необходимым жителей дома.

Спасатели провели перекличку и предоставили пострадавшим горячее питание и питье. Позднее их временно разместили в здании школы.

Также на месте происшествия находится начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. Он следит, как ведутся работы по разбору завалов.

Напомним, 4 апреля на улице Гагарина частично обрушился дом. По предварительным данным, это произошло из-за взрыва газа. Следственные органы отрабатывают все версии инцидента.

Жертвами трагедии стали два человека, пострадали шесть человек. Из дома эвакуировали двести человек.