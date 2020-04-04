Депутат Госдумы Нилов предложил «экстремальным туристам» просить помощи у родственников

Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила двухдневный тайм-аут в работе по возвращению россиян из-за границы необходимостью понять, кто, в каком количестве и куда полетит. В связи с этим депутат Госдумы Олег Нилов предложил родственникам россиян, которые остаются за рубежом, помочь им материально.

«Задержка возвращения на два дня сильно не меняет ситуацию, но это, конечно, не значит, что в понедельник всех сразу вернут в Россию. Людям придется подождать. Не думаю, что сейчас за границей находятся те, кто всю жизнь копил на отпуск и поехал туда с какой-то небольшой суммой, а сейчас денег совсем не осталось. Таких, может, процентов пять. Какие-нибудь пенсионеры. Вот им государство должно помочь с каким-то скромным пропитанием и жильем, пусть в хостеле, зато не на пляже, пока за ними не прилетят. А все остальные экстремальные туристы, уверен, могут еще пожить за границей на свои деньги, раз так легко поехали туда, зная о ситуации с коронавирусом в мире и закрытии границ. Или пусть родственники им помогают. Нашим консульским чиновникам нужно провести такую работу и разделить людей на категории. Кто-то уже сегодня остро нуждается в помощи, чуть ли не побирается на чашку риса, а кто-то продолжает вольготно себя чувствовать и может помочь своим «товарищам по несчастью». Наверняка за границей остаются и те, кто не торопится домой, и могут себе позволить позагорать еще месяц. Когда будет понятно, в каком положении находятся наши люди на заграничных курортах, тогда и будет понимание, откуда и кого вывозить в первую очередь», — сказал депутат Олег Нилов в комментарии Федеральному агентству новостей.

По мнению парламентария, «люди, отправившиеся в нынешних условиях за границу, не боялись пощекотать себе нервы».

«Думаю, это приключение запомнится экстремальным туристам навсегда. Если они рисковали, то наверняка и подушку безопасности имеют, которая позволит им еще несколько дней, а может и недель, продержаться в чужой стране и заплатить за вывоз на родину. Пусть несут финансовую ответственность за свой авантюризм, проявленный в эти непростые времена. Повторюсь, людям, которые оказались действительно в кризисной ситуации, государство будет помогать», — добавил Нилов.

Напомним, по словам Татьяны Голиковой, 13 660 граждан РФ из 26 тысяч остающихся за границей по-прежнему не идентифицированы.