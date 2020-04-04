Машкова рассказала, как ее попытка улететь к семье в США обернулась скандалом

Москва, 4 апреля. Известная актриса театра и кино Мария Машкова не может попасть в США к супругу и детям. Последняя ее попытка завершилась скандалом на борту самолета.

Девушка рассказала в Instagram, как несколько дней назад ее и других пассажиров развернули, когда они стояли у выхода на посадку. Очередная попытка улететь в Штаты к семье тоже обернулась провалом: борт уже выруливал на взлетную полосу, когда командир объявил, что рейс отменили.

По ее словам, пассажиры, надеявшиеся на поездку, были в ярости.

«Скандал на борту действительно был. Люди кричали, матерились, отказывались выходить. Было неприятно. И непонятно…», — добавила она.

В Сети артистке мало кто посочувствовал. Многие пользователи написали, что именно из-за таких людей, как она, по миру продолжает распространяться коронавирус.

«Да, не зря кто-то сказал, что коронавирус — болезнь богатых. Им сейчас не попутешествовать по странам, денег девать некуда, заразы разной не пособирать», — высказалась svetlana_zar_.

Заступилась за артистку ее мать Елена Шевченко.

«Маша, убери всех людей, которые на людей не похожи. Обнимаю крепко», — поддержала она дочь.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце прошлого года. Оттуда вирус быстро распространился по миру и охватил уже более 170 стран. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

США стали одним из крупнейших очагов. По последним данным, в стране заболели более 290 тысяч человек, зафиксировано свыше семи тысяч смертей. Россия недавно доставила стране гуманитарный груз.