Отец Жанны Фриске раскрыл причину увольнения Шепелева

Москва, 4 апреля. Отец Жанны Фриске Владимир считает, что причиной увольнения телеведущего Дмитрия Шепелева с Первого канала стали его личные качества и уровень профессионализма. Об этом он заявил, комментируя слухи о том, что Шепелев нашел новую работу на телевидении.

«С Первого Шепелева поперли из-за того, что он, как я считаю, тот еще тип. Его будущим работодателям стоит помнить об этом. И мне совершено не интересно, что за шоу он делает. Не считаю его профессионалом», — отметил Владимир Фриске.

Напомним, что Шепелев вел программу«На самом деле» на Первом канале с 2017 года, а с 2018 стал ведущим рубрики «Шлем правды» в шоу «Видели видео?» В феврале этого года Шепелев заявил о своем уходе с Первого. Точная причина увольнения неизвестна, однако в Сети ходят слухи, что шоумен сорвал съемки и впал в немилость продюсеров.

Сейчас программу «На самом деле» ведет Тимур Еремеев, однако многим зрителям такая замена пришлась не по вкусу. Поклонники Шепелева отмечают, что Еремеев значительно проигрывает своему предшественнику по харизме и подаче материала. Недавно в Интернете появился снимок, на котором Шеплев изображен, сидящим в какой-то телестудии. Предположительно речь идет о канале «Пятница». Эту версию подтверждают и слова самого Шепелева, который ранее заявил о своей усталости от скандалов и намерении вновь заняться развлекательным форматом.

По словам инсайдеров издания StarHit, телеведущий, вероятнее всего, будет получать на новом месте 1 млн рублей в месяц. Это значительно меньше, чем он получал на Первом, однако сейчас на телевидении новые контракты заключаются очень осторожно.

Дмитрий Шепелев был гражданским мужем известной певицы Жанны Фриске, от которой у него родился сын Платон. В июне 2015 года Фриске скончалась от глиобластомы в возрасте 41 года.

