Лолита объяснила, почему оставила единственную дочь без наследства

Москва, 4 апреля. Известная певица Лолита Милявская оставила единственную дочь Еву без наследства. Свое решение она объяснила в интервью Ирине Шихман на шоу «А поговорить?».

Артистка решила заблаговременно написать завещание, но не упомянула в нем 21-летнюю дочь. По словам Лолиты, Ева родилась раньше срока и отличается особенностями развития. Она не адаптирована для социума и может стать жертвой мошенников, если оставить ей состояние, добавила певица.

«Она не очень социально активна. У нее нет моих зубов и вряд ли будут. Мир настолько жесток, что я не очень хочу, чтобы ею воспользовались», — рассказала Лолита.

Милявская уточнила, что вписала в завещание близких ей людей, которые позаботятся о том, чтобы девушка не осталась без средств к существованию.

Ева в настоящее время живет и учится в Европе, а раньше ее воспитывала бабушка в Киеве. Лолита родила дочку, когда была замужем за продюсером Александром Цекало, но не он стал ее отцом. Милявская предпочитает не называть имя этого мужчины.

Ранее Лолита призналась, что недавно выгнала домработницу, которая работала у нее 15 лет. У певицы стали пропадать деньги, а потом она нашла в своей квартире наркотики в крупном количестве и множество сим-карт.

Кроме того, артистка недавно впервые рассказала о том, как в детстве стала жертвой сексуального домогательства.