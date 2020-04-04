Москва, 4 апреля. Тело второго погибшего найдено под завалами дома в Орехово-Зуево. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Всего известно о восьми пострадавших в результате ЧП. Двое из них погибли», — уточнил собеседник ФАН.

В настоящее время на месте трагедии продолжают работать спасатели, полиция, дежурят врачи скорой помощи. По предварительным данным, причиной взрыва и последующего обрушения перекрытий между этажами стала неисправная газовая колонка.

Напомним, взрыв прогремел в субботу днем в одной из жилых пятиэтажек на улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуево. Губернатор региона Андрей Воробьев взял ситуацию под контроль. По данным ГСУ СК РФ по Московской области, хлопок газа произошел в квартире на третьем этаже, после чего произошло обрушение стен с 5-го по 3-й этаж. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.