Сирия, 4 апреля. Группа неизвестных похитила трех военнослужащих сирийской армии в Даръа. В Дейр-эз-Зоре террористы «Исламского государства»1 оставляют листовки с угрозами к местному населению. В Хасаке курдские боевики открыли огонь по конвою проправительственных сил. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: попали под обстрел со стороны курдских боевиков в Хасаке; лишились троих военнослужащих, похищенных группой неизвестных в Даръа.

«Сирийская национальная армия» (СНА): похитила девять мирных жителей на севере Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): атаковали конвой Сил национальной обороны в Хасаке и потеряли ранеными и убитыми несколько человек.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): развешивает листовки с угрозами в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Курдский новостной портал Rojava Network, со ссылкой на отчёт Центра по выявлению нарушений прав человека в САР, сообщил, что на севере провинции продолжились преступления против мирных граждан со стороны боевиков «Сирийской национальной армии». С начала апреля подконтрольные СНА боевики из состава «Султан Сулейман Шах» похитили девять мирных жителей города Африн, потребовав от их семей выкуп. Со стороны протурецких группировок это далеко не первое преступление против гражданского населения, ранее сирийские СМИ сообщали, что к востоку от Африна боевики выгоняли из домов граждан, преимущественно курдской национальности. После их жилье перепродавали. Средняя стоимость дома при перепродаже варьировалась от 2 до 6 тысяч долларов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы запрещенного в РФ «Исламского государства» совершили вылазку в поселок Аль-Хусейния, потребовав от сельчан перестать содействовать «Демократическим силам Сирии» (SDF). Как отмечает военно-аналитический Telegram-канал @rybar, подобные угрозы «спящие ячейки» ИГ вывешивали в Ираке, после чего следовала последовательная ликвидация неугодных группировке представителей власти и местных силовых структур. Осенью 2019 года из-за похожих угроз были закрыты несколько школ в Аль-Хаваидже, Ат-Таяне, Дибане и деревне Аль-Намлия. Террористы оставляли там угрозы, которые были адресованы работникам образования на территориях, подконтрольным американским оккупационным силам и курдским боевикам.

Провинция Даръа

Как передает новостное агентство Baladi Network, на востоке провинции Даръа группа неизвестных похитила трех военнослужащих сирийской армии, прибывших из соседней провинции Эс-Сувейда. Согласно данным местных источников из провинции, похищение произошло в поселке Бусра аль-Харири, военнослужащих захватили вместе с автомобилем, пропал также их водитель. Имена пропавших солдат: Камал Дулайкан, Хиашам аль-Шатер и Айхам аль-Шуфи, а также водитель — Наврас абу-Сархан. Пока что похитители не выдвинули никаких требований.

Провинция Хасака

По данным Telegram-канал @rybar, в городе Камышлы произошло столкновение отряда проправительственных Сил национальной обороны (NDF) с боевиками «Демократических сил Сирии». Курдские боевики атаковали конвой NDF, спровоцировав тем самым ответный огонь по их автомобилю. В ходе перестрелки были ранены несколько членов SDF, один из них скончался по пути в госпиталь. Позднее источник в сети Twitter @GforGilgo сообщил, что в Камышлы прибыл патруль российской военной полиции для урегулирования конфликта между сторонами.

1 Организация запрещена на территории РФ.