Вирусолог объяснил, почему не стоит ждать помощи от погоды в борьбе с коронавирусом

Москва, 4 апреля. Член Нью-Йоркской академии наук, вирусолог Анатолий Альтштейн опроверг предположение, что коронавирус может быть чувствительным к температуре, и эпидемия отступит с наступлением теплой погоды.

«Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее. Она не уменьшит темпы распространение заболевания и особенно не увеличит», — пояснил он порталу Ura.ru.

Альтштейн подтвердил, что обычно эпидемии респираторных заболеваний происходят в нежаркое время года, однако это происходит из-за снижения восприимчивости людей к инфекции. То есть температура влияет на самих людей, а не на вирусы.

Вирусолог полагает, что первые плоды карантинных мер, первые признаки замедления темпов распространения заразы начнут проявляться уже через неделю.

Отметим, что все специалисты сходятся во мнении о необходимости принятия карантинных мер, причем чем более жесткими они будут, тем быстрее закончится эпидемия. Большинство регионов РФ ввели режим полной самоизоляции, при которой на улицу разрешается выходить лишь в крайнем случае — для похода в магазин, аптеку, чтобы выбросить мусор или погулять с собакой.

Лидерами по числу зараженных среди регионов оказались Москва, Коми и Бурятия. Кроме того, довольно высокие показатели наблюдаются в Петербурге, Подмосковье, ЯНАО и Пензенской области.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.