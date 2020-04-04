Жильцов пострадавшего от взрыва дома в Орехово-Зуево разместили в школе

Москва, 4 апреля. Жильцов пострадавшего от взрыва бытового газа дома в Орехово-Зуево временно разместили в школе, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Спасатели организовали горячее питание для пострадавших. На территории школы создали необходимые условия для временного проживания.

Много людей стоят на улице и наблюдают за разбором завалов. Они не могут оправиться от мысли, что взрыв уничтожил все имущество.

Пожилая женщина плачет: она не может дозвониться до своих родственников, которые жили в пострадавшим доме. На территории школы их тоже нет. Спасательные работы не прекращаются, кинологи с собаками ищут под завалами выживших.

Напомним, что мощный взрыв прогремел в подмосковном Орехово-Зуево 4 апреля. Погиб один человек, еще шесть жильцов получили травмы различной степени тяжести. Взрыв полностью разрушил пять квартир, еще пять квартир пострадали.