Донбасс сегодня: Киев открывает огонь из артиллерии, солдаты ВСУ распродают оружие

Донбасс, 4 апреля. ВСУ задействовали тяжелую артиллерию и зенитные установки при обстреле ДНР. Солдаты Киева продают оружие и боеприпасы. Передовые подразделения украинской армии переведены на казарменное положение. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие 24 часа вооруженные формирования Киева осуществили 16 обстрелов населенных пунктов Донбасса, два из которых пришлись по территории Луганской Народной Республики. Там под огонь минометов и орудий боевых машин пехоты попали Донецкий и Нижнее Лозовое.

В Донецкой Народной Республике ситуация гораздо сложнее. Здесь украинские войска «освобождали» регион при помощи тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и зенитных установок. Обстреляны Горловка, Спартак, Донецк, Старомихайловка и другие населенные пункты. В Зайцево поврежден жилой дом и частный автомобиль, находившийся во дворе. На севере Донецка произошло попадание в трубу газопровода, без газоснабжения осталась часть Киевского района столицы республики.

Кражи оружия и боеприпасов с артиллерийских складов ВСУ

В Народной милиции ЛНР корреспонденту ФАН рассказали о задержании в Лисичанске Луганской области сотрудниками СБУ военнослужащих 59-й мотопехотной бригады ВСУ при попытке сбыть оружие и патроны. В ходе проведения оперативных мероприятий СБУ выявила и установила трех солдат, у которых в ходе контрольной закупки изъяты семь автоматов и две тысячи патронов к ним. Известно, что солдаты продавали списанное оружие, рассчитывая заработать денег перед отбытием из зоны силовой операции в пункт постоянной дислокации.

В оборонном ведомстве ДНР сообщили о результатах работы комиссии службы ракетно-артиллерийского вооружения штаба ООС в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ. На складах вооружения недостача составила 10 тысяч патронов и 200 запалов к гранатам. Командир бригады решил проблему по-своему — проверяющим офицерам заплатили 30 тысяч гривен за молчание и хорошие результаты проверки.

Личный состав ВСУ переведен на казарменное положение

В Луганске сообщили о переходе украинских войск в зоне проведения силовой операции на казарменное положение. Меры вызваны растущим количеством инфицированных коронавирусом солдат. Наибольшее количество заболевших прибывает в зону ООС из других областей страны.

В настоящий момент только в госпиталях Луганской области находится 400 военнослужащих, страдающих от коронавирусной инфекции, пневмонии и ОРВИ, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. За последнюю неделю 37 силовиков подразделений оперативно-тактической группировки войск «Север» поступили в больницы с вирусными заболеваниями.

Такая же ситуация сложилась и в подразделениях армии Киева в Донецкой области. Личный состав частей переведен на казарму, а рядом с местами дислокации бригад располагаются палаточные городки с режимом обсервации. Выезд и въезд транспорта на территорию обсерваций ограничен. Наибольшее количество заболевших наблюдается в 10-й и 128-й горно-штурмовых бригадах ВСУ — порядка 300 человек, информирует управление Народной милиции ДНР.

ВСУ минируют мирную территорию Луганской области

В луганском армейском корпусе сообщают о беспорядочном минировании территории Луганской области киевскими силовиками. Разведке луганчан стало известно, что вблизи населенных пунктов Троицкое и Рассадки, расположенных на украинской территории, солдаты 59-й бригады ВСУ установили 240 противотанковых мин.

При этом знаки об опасности не устанавливаются, а формуляры минных полей не составляются. Бездумное минирование угрожает жизни и здоровью местных жителей и патрулей ОБСЕ, проводящих регулярный мониторинг ситуации вблизи линии разграничения.