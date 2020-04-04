Правительство утвердило правила оказания помощи застрявшим за границей россиянам

Москва, 4 апреля. Правительство РФ утвердило правила оказания помощи россиянам, которые находятся в зарубежных странах и не могут вернуться на родину из-за борьбы с распространением коронавируса.

Документ был опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. Согласно постановлению, россияне, оказавшиеся в такой ситуации, смогут обратиться за помощью через портал госуслуг. Там будет размещена специальная форма электронного заявления. Минкомсвязи должно будет ежедневно направлять сводки по полученным обращениям в МВД и МИД. После этого будут проводиться проверки сведений, которые предоставили авторы заявлений.

МВД должно будет каждый день информировать МИД об итогах этих проверок для принятия решения об оказании помощи.

Минтранспорта поручается ежедневно отчитываться в МИД и министерство цифрового развития, передавать данные о россиянах, которые вернулись домой. А министерство иностранных дел должно будет формировать списки лиц, получивших помощь, и после этого передавать их в ФСБ и налоговую. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, в ночь на 4 апреля РФ приостановила все авиарейсы по возвращению россиян на родину. Распоряжение об этом было направлено Росавиацией всем российским авиаперевозчикам.

Ранее Россия приняла решение временно приостановить полеты со всеми странами, начиная с 23 марта. Причиной введения такой меры стала необходимость противостоять распространению коронавирусной инфекции.

По последним данным, в России зарегистрировано 4,731 тыс. случаев заражения COVID-19, 333 пациента вылечились, 34 заболевших умерли.