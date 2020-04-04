Заболевшие коронавирусом жители США отдадут за лечение десятки тысяч долларов

Москва, 4 апреля. Зараженные коронавирусом американцы могут отдать десятки тысяч долларов для оплаты лечения. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на данные независимой организации FAIR Health.

Так, жители США, госпитализированные с коронавирусной инфекцией, могут заплатить от 42 тысяч долларов до 74 тысяч долларов в том случае, если у них нет медицинской страховки.

«Или же если их страховая компания решит, что полученная ими медицинская помощь не входит в перечень услуг, положенных по их страховке», — уточнили в организации.

К примеру, шесть дней в больнице обойдутся незастрахованным пациентам в сумму около 73 тысяч долларов. А тем, у кого есть страховка, — часть от суммы в 38 тысяч долларов, которую медучреждения запрашивают у страховых компаний.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце прошлого года. Оттуда вирус быстро распространился по миру и охватил уже более 170 стран. США стали одним из крупнейших очагов. По последним данным, в стране заболели более 290 тысяч человек, зафиксировано свыше семи тысяч смертей.

1 апреля в США бортом самолета ВКС РФ был доставлен гуманитарный груз. Вопрос о помощи Москвы Вашингтону был согласован властями двух стран. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал это историческим моментом и продолжением многовековой традиции.

РФ, кроме того, отправила гуманитарную помощь пострадавшей от вируса Италии. И договорилась перебросить Сербии военных вирусологов и медиков, которые возьмут с собой оборудование и технику.