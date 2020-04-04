Голикова объяснила поездки россиян за рубеж во время пандемии

Москва, 4 апреля. Россияне после праздников в феврале и марте воспользовались тем, что туры за рубеж подешевели, и уехали, несмотря на рекомендации воздержаться от поездок в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Так она объяснила увеличение числа заразившихся COVID-19.

«Любое попадание сегодня в эпидемический очаг будет означать завоз заболевших на территорию РФ — это мы и получили, в особенности после первых праздников февральских, затем мартовских», — сказала вице-премьер.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемии коронавируса, который из Китая быстро распространился по другим государствам.

По последним данным, в России выявлено более 4,7 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 333 пациента выздоровели, 43 скончались. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами. Регионы перешли на режим самоизоляции, пишет Deita.ru.

Голикова ранее рассказала, что Москва, Коми и Бурятия являются лидерами среди российских регионов по числу зараженных. Кроме того, высокие показатели наблюдаются в Петербурге, Подмосковье, ЯНАО и Пензенской области. По словам вице-премьера, из общего числа заболевших 808 пациентов привезли коронавирус из-за границы.