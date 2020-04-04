Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео

Москва, 4 апреля. Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде. На кадрах записи 30-летняя женщина ведет себя неадекватно, перелезает через забор и ползет на коленях по улице.

Авторы скандального ролика — соседи Татьяны. По их мнению, на занятия йогой эти поползновения явно не тянут. Многие предполагают, что Плаксина употребляет запрещенные вещества. Видео продемонстрировали в эфире ток-шок «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

В Штатах живет отец Плаксиной, который пытается поддерживать ее, однако в качестве благодарности получает крайне агрессивное отношение со стороны дочери. Это подтвердил один из их разговоров. Татьяна забыла выключить телефон, благодаря чему диалог с отцом оценила общественность.

Сама Успенская очень тяжело переживает выходки Плаксиной. Последней каплей стали заявления дочери о том, что мать якобы ее душит, ограничивает ее свободу, запирает дома, бьет. Певица призналась, что на фоне этого пережила сильный нервный срыв, один раз она даже упала в обморок, разбив лицо и руки. Теперь артистке приходится делать уколы, чтобы восстановиться, но состояние пока оставляет желать лучшего.

Певица добавила, что не простила ни мужа, ни дочь, и оба ее абсолютно не волнуют. Правда, ей все равно тяжело смириться с пристрастиями Плаксиной.