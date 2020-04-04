Военный источник ЛНА сообщил о взятии в плен боевика ИГ, воевавшего за ПНС Ливии

Триполи, 4 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) взяла в плен боевика «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), участвовавшего в боях на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Как сообщает издание Alsaaa24 со ссылкой на военный источник, боевика зовут Фатхи Рубаи. Несколько лет назад он бежал из ливийского Сурмана, после чего вступил в ряды наемников, поддерживающих режим Файеза Сарраджа. Боевика задержали в ходе вчерашней вооруженной провокации ПНС, в результате которой террористы понесли ощутимые потери.

Присутствие в Ливии члена ИГ1 не случайно — Турция создала в Сирии несколько центров вербовки джихадистов, которые после обучения в тренировочных лагерях перебрасываются в североафриканскую страну. По данным ЛНА, сейчас в рядах ПНС числится порядка 7 тысяч наемников. Террорист из сирийской группировки «Файлак аль-Маджд», находящийся в Ливии, ранее заявлял, что наемники не получают обещанных денег. По его словам, зарплаты им не платили на протяжении трех месяцев.

ЛНА также отметила, что в районе Ауляд Тулейс к юго-западу от Триполи в плен были взяты 14 террористов из 70-й роты ПНС. На допросе было установлено, что 11 из них прибыли в Ливию из Чада, а остальные являются уроженцами Сурмана и Судана.

Известно, что боевики ПНС совместно с протурецкими группировками продолжили артобстрелы позиций ЛНА и мирных кварталов, несмотря на обещание соблюдать гуманитарное перемирие, введенное на фоне угрозы распространения коронавируса. При этом сами террористы открыто говорят о собственных нарушениях режима прекращения огня.

1 Организация запрещена на территории РФ.