Глава Роспотребнадзора обвинила в социальном нигилизме работающих на дому косметологов

Москва, 4 апреля. Глава Роспотребнадзора раскритиковала деятельность косметологов, которые оказывают свои услуги на дому, назвав их «социальным нигилизмом».

«Есть такой вот «социальный нигилизм». Нельзя так относиться к своим близким, родным людям. Совершенно странная социальная позиция любого бизнеса в этой ситуации, тем более врачей, которые осознают риски и все-таки эти риски реализуют», — отметила она, общаясь с журналистами.

Согласно официальной статистике Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России зарегистрировано 4731 случай заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах. 333 человека выздоровело. Больше всего заразившихся в Москве (434 человека), Московской области (49), Петербурге (15), Брянской области (12) и Ивановской области (10). За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол. По данным ВОЗ, число заболевших во всем мире перевалило за миллион.

По словам врачей, вакцина будет разработана (с учетом времени, необходимого для проведения клинических испытаний) за 11 месяцев. Поиском вакцины занимаются многие страны (в том числе Россия) и организации.