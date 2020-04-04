Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 4 апреля.

ФАН рассказывает о последних новостях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в стране и в мире. Коронавирус в России 4 апреля: свежая статистика, последние новости, кто умер.

Три пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве. Три пациента с коронавирусом скончались в Москве.

Китайские ветеринары собрали образцы крови у ста кошек и выяснили, что 15% из них поражены коронавирусом нового типа. Коронавирус обнаружен у кошек в Ухани.

Взрыв произошел в жилом доме в городе Орехово-Зуево Московской области, сообщил источник Федерального агентства новостей. Мощный взрыв произошел в жилом доме в Подмосковье.

Руководство ПНС сообщило о первой смерти человека, инфицированного коронавирусом. Коронавирус стремительно распространяется в районах, оккупированных террористами ПНС Ливии.

Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал санкции Киева против Белоруссии. В Раде назвали «настоящим вредительством» санкции Киева против Белоруссии.

Глава ведомства Анна Попова рассказала, что инфекция способна 72 часа сохраняться на поверхности. Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса.

В России выросло количество свободных вакансий для специалистов в области строительства, медицины и фармацевтики. Названы самые востребованные в России профессии на фоне пандемии.

Анастасия Заворотнюк оставила комментарий со своего профиля в Instagram. Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам в Instagram.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции в арабских странах. Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 3 апреля 2020 года.