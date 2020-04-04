При взрыве газа в Орехово-Зуеве погиб человек. События дня. ФАН-ТВ

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве



Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево. Как сообщили в пресс-службе МЧС, ЧП произошло на улице Гагарина, в доме 31. По данным ведомства, в квартире на третьем этаже взорвалась газовая колонка, после чего второй подъезд дома обрушился с третьего по пятый этаж. Повреждены десять квартир, пять из них полностью разрушены. Всего в доме 80 квартир, 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, еще 50 — с помощью спасателей. По данным МЧС, погиб один человек и шестеро пострадали. Трое находятся в реанимации, один — в состоянии средней степени тяжести. Жильцов других подъездов разместили в соседней школе. Под завалами, по предварительным данным, людей нет.

«Когда стоял на балконе, произошел взрыв в доме. Мне с балкона видно край этого дома, что из подъезда пошла пыль. Прям такая ударная волна прошлась, на балконе даже остекление зашаталось», - делится очевидец Николай Ясенев.

Произошедшее взял под контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который выехал на место происшествия. Он поручил разместить пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым. Следственный комитет уже начал проверку. Рассматриваются разные версии случившегося: утечка бытового газа, неосторожное обращение с газовым оборудованием и другие. А к ликвидации происшествия привлекли свыше 50 человек и почти два десятка единиц техники.