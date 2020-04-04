При взрыве газа в Орехово-Зуеве погиб человек. События дня. ФАН-ТВ

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве
Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном городе Орехово-Зуево. Как сообщили в пресс-службе МЧС, ЧП произошло на улице Гагарина, в доме 31. По данным ведомства, в квартире на третьем этаже взорвалась газовая колонка, после чего второй подъезд дома обрушился с третьего по пятый этаж. Повреждены десять квартир, пять из них полностью разрушены. Всего в доме 80 квартир, 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, еще 50 — с помощью спасателей. По данным МЧС, погиб один человек и шестеро пострадали. Трое находятся в реанимации, один — в состоянии средней степени тяжести. Жильцов других подъездов разместили в соседней школе. Под завалами, по предварительным данным, людей нет.
«Когда стоял на балконе, произошел взрыв в доме. Мне с балкона видно край этого дома, что из подъезда пошла пыль. Прям такая ударная волна прошлась, на балконе даже остекление зашаталось», - делится очевидец Николай Ясенев.
Произошедшее взял под контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который выехал на место происшествия. Он поручил разместить пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым. Следственный комитет уже начал проверку. Рассматриваются разные версии случившегося: утечка бытового газа, неосторожное обращение с газовым оборудованием и другие. А к ликвидации происшествия привлекли свыше 50 человек и почти два десятка единиц техники.
Двухдневный тайм-аут
Вывоз россиян из стран, где зафиксировано распространение коронавируса, приостановлен только на два дня. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Мы не останавливаем вывоз наших граждан из-за рубежа. <...> Временный тайм-аут — это два дня: суббота и воскресенье. Он нужен для того, чтобы мы четко представляли, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию России», — объяснила вице-премьер.
Для этого, как подчеркнула Голикова, на сайте «Госуслуги» размещена анкета, которую должны заполнить все те, кто желает вернутся на родину. На основе этих данных сформируют график, чтобы максимально скомплектовать самолеты, направляющиеся в одну точку. По словам вице-премьера, график составят в понедельник, 6 апреля, и остающиеся за рубежом россияне начнут постепенно возвращаться домой.
В Мурманске ликвидировали бандита
В Мурманске ликвидировали террориста. Злоумышленник планировал совершить теракт, об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). По их данным, минувшей ночью сотрудникам ФСБ удалось установить местонахождение бандита. При попытке задержания он открыл огонь по спецназовцам и был нейтрализован. На месте операции правоохранители нашли готовую к применению самодельную бомбу, а также оружие и боеприпасы. Оперативникам удалось установить личность преступника: он был приверженцем запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» и после теракта в нашей стране планировал выехать на Ближний Восток, чтобы присоединиться к боевикам. Отмечается, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.