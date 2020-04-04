Эпидемиолог предупредил о коварном свойстве коронавируса

Москва, 4 апреля. Российские врачи в борьбе с коронавирусом вскоре столкнутся с весьма неприятным обстоятельством — бессимптомными носителями инфекции, заявил главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев.

Эпидемиолог предупредил, что коронавирус обладает весьма коварным свойством — его симптомы не всегда проявляются.

«Мы не знаем, сколько у нас скрытых вирусоносителей. Потому что скрытые формы инфекции — это наиболее распространенные формы взаимодействия вирусов с организмом. <...> Это самый коварный вариант, потому что он неконтролируемый», — цитирует эксперта URA.RU.

Зуев считает, что карантинные меры можно будет ослабить только тогда, когда пойдет на спад число зараженных. Пока вирус продолжает передаваться от человека к человеку.

По последним данным, в России выявлено более 4,7 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 333 пациента выздоровели, 43 скончались. В регионах ввели режим самоизоляции. Как отмечает Deita.ru, многие россияне перешли на удаленную работу, а школьники и студенты — на дистанционное обучение.

Симптомы COVID-19 похожи на признаки ОРВИ: утомляемость, повышенная температура тела, кашель, одышка, боль в мышцах. Медики советуют чаще мыть руки и не дотрагиваться до слизистых, а также использовать маску и соблюдать карантин.

Ранее замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов сообщил, что уровень смертности при атипичной пневмонии намного более высокий, чем при коронавирусной инфекции.