Врач заявил, что атипичная пневмония гораздо опаснее COVID-19

Москва, 4 апреля. Уровень смертности при атипичной пневмонии более высокий, чем при коронавирусной инфекции. Об этом в субботу рассказал замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

«По показателю летальности что вирус ближневосточного респираторного синдрома, так называемый MERS, что вирус атипичной пневмонии, SARS, — они были гораздо летальнее, чем нынешняя COVID-19», — отметил он, выступая в эфире телеканала «Россия-1».

Впрочем, медик подчеркнул, что окончательные выводы пока что делать рано. Необходимо сперва дождаться окончания эпидемии. О пандемии коронавирусной инфекции Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила еще 11 марта. Первая вспышка произошла в Китае в декабре прошлого года, и за несколько месяцев болезнь успела распространиться по всему миру. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день наблюдается в США, Италии, Испании, Германии, Франции и Китае.

Быстрому распространению вируса способствует неподготовленность человеческого организма к противостоянию подобной инфекции (отсутствие вакцины и естественного иммунитета), а также высокий уровень глобализации, при котором огромные массы людей беспрепятственно перемещаются по всему миру.

По словам врачей, вакцина будет разработана (с учетом времени, необходимого для проведения клинических испытаний) за 11 месяцев. Поиском вакцины занимаются многие страны, в их числе и Россия. Также помощь оказывают и отдельные предприятия. Так, например, основатель Microsoft Билл Гейтс создал фонд для финансирования подобных исследований. В субботу стало известно, что популярная американская певица Мадонна пожертвовала фонду миллион долларов.

