Депутат Шерин раскритиковал идею ввести в России «сухой закон» до 30 апреля

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в России на период нерабочих дней. Однако в Госдуме считают, что полный запрет реализации алкоголя недопустим.

Комментируя Федеральному агентству новостей инициативу главного нарколога страны, депутат Госдумы Александр Шерин заметил, что это похоже на лоббирование интересов виноделов и пивоваров, поскольку люди начнут покупать и пить вино и пиво, если водка, коньяк и другие крепкие напитки окажутся под запретом.

«С другой стороны, если основная цель — это борьба за здоровье наших граждан, то запрет широкой продажи алкоголя и табака ничего плохого нашей стране не принесет. Я имею в виду запрет на продажу указанной продукции в гипермаркетах и неспециализированных магазинах. Если человеку нужно спиртное и табак, пусть идет в специализированные алкомаркеты. Их, я считаю, уничтожать нельзя. А если будет введено полное ограничение продажи алкоголя, то по алкомаркетам будет нанесен сокрушительный удар. И нововведение может рассматриваться как борьба именно с этими сетями», — отметил парламентарий.

Александр Шерин считает, что государство должно быть честным с бизнесом.

«Предприниматели должны понимать, чего от них хочет государство. Потому что сначала им говорили, что алкогольная продукция будет продаваться только в специализированных магазинах. Поэтому они создали соответствующие сети и люди начали в них отовариваться спиртным, идя туда целенаправленно за бутылкой. А из гипермаркетов и продуктовых магазинов алкоголь все равно не исчез. И люди продолжают его покупать там, между делом кладя бутылку в корзину с продуктами питания. Такая покупка алкоголя как бы мимоходом — это, я считаю, неправильно. Изначально ведь человек не за ним шел в магазин, но поддался маркетинговому ходу. Вот с этим можно и нужно бороться, запретив алкоголь в «Ашанах», «Пятерочках» и прочих продуктовых сетях», — высказал свою точку зрения депутат Госдумы.

Он добавил, что Россия — не та страна, в которой можно полностью запретить алкоголь и табак.

«Ограничить их доступность — хорошее дело, а «сухой закон» — плохое. Те, кто не могут без спиртного, начнут употреблять суррогаты. И про массовые отравления так называемым «боярышником» мы помним. Так что ограничительных мер и так хватает: продают в строго определенное время, в какие-то праздники останавливают продажи… Новые запреты — это уже излишняя забота о взрослых людях», — так ответил депутат Шерин главному наркологу Минздрава Брюну, предложившему ограничить продажу спиртного по примеру Забайкалья и Якутии на всей территории РФ.

Напомним, на этой неделе власти Забайкальского края и четырех муниципалитетов Республики Саха (Якутия) ввели полный запрет на продажу алкоголя до 6 апреля 2020 года.