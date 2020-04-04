«Терновый венец» Аллы Пугачевой выставили на продажу за 150 тысяч рублей

Москва, 4 апреля. Рисунок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой продают в Сети за 150 тыс. рублей. Владелец необычного лота утверждает, что этот набросок Алла Борисовна сделала 15 лет назад, а ему он достался от ее друга, поэта Олега Непомнящего.

По словам мужчины, в 2005 году его супруга работала администратором «в шоу в ресторане». В один прекрасный день к ним зашел Непомнящий и по неизвестной причине решил отдать этот рисунок даром.

«Заверил, рисовала сама Пугачева. Мы продаем его за 150 тысяч рублей, торг уместен», — добавил он в комментарии журналу Starhit.

Как отмечает издание, в углу листка бумаги, действительно, стоит подпись Аллы Борисовны. Рисунок выполнено в стиле абстракционизма и называется «Терновый венец».

В ответ на вопрос, почему решили расстаться с такой любопытной звездной вещью, владелец лота признался: «Честно, не жалко, лежит без дела». При этом он заметил, что пока желающих купить рисунок мало.

Это уже не первый рисунок Пугачевой, который выставляют на торги в Интернете. Так, в 2018 году другой ее набросок продавали в аукционном доме «Литфонд». Это был автопортрет, выполненный красным фломастером на обороте фотоальбома с надписью «До новых встреч! (На новом посту)». Начальная стоимость лота составляла 15-16 тыс. рублей.