ВОЗ назвала правила совместного проживания с больным коронавирусом 

Москва, 4 апреля. Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации по совместному проживанию с заболевшим коронавирусом человеком.

Согласно правилам, предложенным ВОЗ, больного нужно поместить в отдельную и хорошо проветриваемую комнату, а если такой возможности нет, соблюдать дистанцию — минимум метр.

Специалисты рекомендовали ограничить передвижение заразившегося по квартире, а для ухода за ним определить человека без хронических заболеваний. Контактировать с больным необходимо в маске и перчатках, а после тщательно мыть руки с мылом. Заболевшего тоже нужно снабдить маской.

Все поверхности, которых касается заболевший человек, ВОЗ советует дезинфицировать, а постельное белье и одежду стирать на высоких температурах. Специалисты напомнили, что инфицированный должен пользоваться отдельной посудой.

В России, по последним данным, зафиксировано более 4,7 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 333 пациента выздоровели, 43 скончались. Всего в мире заразились более миллиона человек. Страны вынуждены были закрыть границы и ввести карантинные меры. Регионы РФ перешли на самоизоляцию.

Симптомы COVID-19 схожи с признаками пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома: это сухой кашель, головная боль, общее недомогание и повышение температуры. Врачи советуют почаще мыть руки, не касаться слизистых.