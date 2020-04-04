Российские радиостанции могут прекратить вещание из-за коронавируса

Москва, 4 апреля. Руководство Российской академии радио обратилось к Министерству связи РФ с просьбой сделать ряд послаблений в условиях вызванного коронавирусом экономического кризиса. По словам вице-президентов академии Юлии Голубевой, Юрия Костина и Александра Полесицкого, в противном случае многие радиостанции могут прекратить вещание.

«Кризисные явления грозят обрушить медиа-индустрию: целыми отраслями уходит реклама, выручка от которой является основным источником доходов для всех средств массовой информации, а для некоторых практически единственным», — говорится в письме, копия которого оказалась в распоряжении НСН.

Авторы письма ссылаются на прогнозы экспертов, которые предсказывают падение рекламного рынка на 30 или даже 50%. При этом расходы у радиостанций не сокращаются. Самые большие затраты приходятся на распределение сигнала (на втором месте — зарплаты сотрудников). В условиях, когда реклама составляет от 70% доходов медиакомпаний, подобный обвал может привести к прекращению вещания.

В связи с этим РАР просит Российскую телевизионную и радиовещательную сеть на полгода предоставить 50% скидку на стоимость услуг по распространению сигнала в FM-диапазоне, а правительство — принять ряд смягчающих мер.

В частности, радийщики просят до конца года отменить все налоговые проверки, ввести налоговые каникулы по страховым взносам, налогам на прибыль, налогу на имущество и НДС, а также обязать госкомпании закупать рекламу напрямую у рекламодателя, без посредников в лице рекламных агентств.



Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.