Жильцы дома в Орехово-Зуево уверяют, что во взорвавшейся квартире жил наркоман

Москва, 4 апреля. Квартира, в которой произошел взрыв в Орехово-Зуево, была неблагополучной, утверждают жильцы пострадавшего дома, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В квартире, где произошел взрыв, проживала молодая пара без детей. У соседей подозрения вызывал парень.

«Мы живем в соседнем подъезде. Часто видели его нетрезвым или в каком-то неадекватном состоянии», — рассказала одна из жительниц дома.

Вполне возможно, мужчина взорвал газ по неосторожности, находясь в неадекватном состоянии, предполагают соседи.

«Он вообще странный какой-то был. Может готовили они там что-то наркотическое», — добавила другая женщина.

Напомним, что в доме по улице Гагарина в Орехово-Зуево произошел мощный взрыв газа. Взрывной волной уничтожено пять квартир, пострадали шесть человек, один человек погиб.

Спасатели продолжают разбирать завалы после взрыва. В МЧС не исключают, что под ними могут находиться люди.