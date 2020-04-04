Медиагруппа «Патриот» стала официальным партнером карельского издания «Руна»

Санкт-Петербург, 4 апреля. Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук заявил, что карельское издание «Руна» и Медиагруппа стали партнерами.

«Руна» является независимым сетевым изданием, которое публикует интересные материалы, отметил Столярчук.

«Мы приглашаем к информационному сотрудничеству региональные сетевые издания и интернет-ресурсы. В рамках сотрудничества издания планируют активно обмениваться контентом, а также выступать информационными спонсорами совместных мероприятий», — добавил глава Медиагруппы.

Целью партнерской программы является поддержка открытости медийного пространства и распространение объективной информации о России и мире.

Учредителем «Руны» является издательский дом «Губерния». Руководитель проектов издательского дома Иван Гусев назвал сотрудничество Медиагруппы и карельского издания важным решением.

«Вместе мы способны давать актуальную и подробную информацию, не позволяя злопыхателям искажать ее. Мы направим все свои возможности, чтобы наш народ был в курсе событий», — сказал Гусев.

Ранее сообщалось, что Медиагруппа «Патриот» стала партнером одного из старейших изданий Тамбовской области.

Медиагруппа «Патриот» была создана в октябре 2019 года, в нее входят такие издания, как «Федеральное агентство новостей», информационные агентства «Народные новости», «Экономика Сегодня» и «Политика Сегодня».

На базе Медиагруппы работает пресс-центр, который находится по адресу: Приморский проспект, дом 78, корпус 5. До отмены карантинных мероприятий пресс-конференции будут проходить в формате онлайн-трансляций из помещения медиацентра.