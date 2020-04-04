Мадонна выделила миллион долларов на поиск лекарства и вакцины от коронавируса

Лос-Анджелес, 4 апреля. Известная американская певица Мадонна пожертвовала миллион долларов в благотворительный фонд Билла Гейтса, который занимается поиском лекарства от коронавируса.

«Деньги пойдут в фонд реагирования на COVID-19, которым управляют партнеры фонда Gates Philanthropy Partners, а не в сам фонд», — пояснили в организации.

Сама Мадонна выразила благодарность врачам и ученым, которые прикладывают максимум усилий для того, чтобы победить эпидемию.

Ранее сообщалось, что фонд Билла Гейтса и его супруги Мелинды планирует собрать до 100 млн долларов для поисков наиболее эффективного лекарства и разработки вакцины от коронавируса. Многие известные люди и организации стремятся помочь в борьбе с коронавирусом. Так, например, испанский футбольный клуб «Атлетико» по договоренности с командой сократил футболистам и тренерскому штабу зарплаты на 70%, чтобы направить освободившиеся деньги на помощь больницам. Аналогичные меры предприняло руководство клуба «Барселона».

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Италия, Испания, Германия, Китай и Франция. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.