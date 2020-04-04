Россия может выйти из кризиса с позитивными сдвигами во внешней политике

Декларация о солидарности в борьбе с пандемией коронавирусной инфекциии в любом случае важна, даже если ее не поддержали многие сильные игроки. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев .

Призыв к солидарности

Министерство иностранных дел РФ выпустило сообщение, в котором призвало укрепить международную солидарность во времена пандемии коронавируса нового типа.

«Призываем государства к тесной координации мер по реагированию на новую угрозу с целью минимизации как человеческих потерь, так и последствий для глобальной экономики», — говорится в сообщении.

Ранее РФ внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект Декларации о солидарности в борьбе с коронавирусом. Соавторами документа стали 28 государств. В нем подчеркивается координирующая роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отмечается принцип сотрудничества в разработке стратегии борьбы с распространением инфекции. Кроме того, Россия призвала страны отказаться от торговых войн и принятых в обход Совбеза ООН экономических ограничительных мер, так как это ставит простых людей и некоторые государства «на грань выживания».

Язык санкций

Как отметил Евгений Валяев, пандемия коронавируса, хоть и повлияет на международную политику, но не станет причиной для предотвращения большинства мировых конфликтов или отмены «языка санкций». Коронавирус — это кратковременная история, выйдя из которой, страны вернутся к насущным проблемам, а значит, и восстановят свой статус актуальные мировые и региональные конфликты. Для России никуда не денутся темы Крыма, Донбасса, Украины, Сирии, западных санкций и цен на нефть, уверен эксперт.

«Коронавирус может повлиять на пересмотр ролей международных инстанций при решении таких серьезных кризисов. Например, мировым лидерам стоит усилить роль и финансирование Всемирной организации здравоохранения. Недостаточное участие проявила площадка ООН и Совбеза ООН, мы не слышим голоса Генсека ООН Антониу Гутерриша », — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, Евросоюз также должен будет пересмотреть эффективность своих наднациональных институтов. Хотя слышны голоса евроскептиков, позиции которых должны будут усилиться после коронавирусного кризиса, но может произойти как раз обратное — европейцы могут прийти к мысли, что у ЕС недостаточная централизация, которая мешает им эффективно бороться с такими кризисами. В любом случае, у ЕС есть сильный лидер в лице Германии, который показывает высокую эффективность борьбы с пандемией и помогает другим европейским странам. Европейскому союзу коронавирус точно не угрожает, считает политолог.

«Международные санкции проявили себя в должной мере эффективно для решения политических задач, поэтому Вашингтон и его союзники не будут от них отказываться. Более того, коронавирус может привести еще к большей экономической изоляции стран, которые увидят потребность в развитии собственного производства. Многие страны захотят снизить зависимость от Китая и Юго-восточного региона вообще как мировой сборочной площадки. Международные санкции уже давно являются инструментом по защите национального производителя и собственного рынка, поэтому этим инструментом будут пользоваться и дальше», — добавил Евгений Валяев.

Декларация важна

По мнению эксперта, Декларация о солидарности в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в любом случае важна, даже если ее не поддержат многие сильные игроки. Этот документ показал некий идеал, к которому можно стремиться странам, чтобы в будущем сообща преодолевать подобные кризисы. Пандемия коронавируса показала, что мир глобален уже настолько, что существование границ уже не может решить многие проблемы. На распространение коронавируса по миру повлияла существующая международная напряженность и закрытость мировых лидеров друг от друга.

Эксперт заметил, что Китай, с которого все началось, демонстрировал крайне высокий уровень закрытости — Пекин не стремился делиться информацией о вирусе с другими странами. Напряжение в отношениях между Пекином и Вашингтоном после преодоления кризиса только усилится, страны уже обмениваются взаимными обвинениями и упреками.

«Россия может выйти из кризиса с позитивными итогами во внешней политике. Отправка помощи в Италию и в США усилят позитивный имидж РФ на внешней арене. Также коронавирус сможет повлиять на скорейшее решение нефтяного кризиса — Москва, Эр-Рияд и Вашингтон могут прийти к компромиссу, который устроит все стороны. Без коронавируса нефтяной кризис мог затянуться на долгие годы, сейчас же высока вероятность, что кризис будет либо заморожен, либо найден среднесрочный компромисс. Санкции Вашингтона против Москвы точно не изменятся, а вот с Евросоюзом по этому направлению нужно работать», — заключил Евгений Валяев.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.