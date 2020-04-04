Милонов назвал «убийцами пенсионеров» КПРФ, проводящую митинги во время эпидемии

Москва, 4 апреля. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал партию КПРФ принести извинения всем россиянам в связи с проведением митингов во время эпидемии коронавируса. По его словам, коммунисты не имели права рисковать жизнью и здоровьем людей ради политических интересов.

«Это люди, которые не только собой не дорожат (это их право), но они являются потенциальными убийцами тех пенсионеров, которые поддались призывам прийти на митинг», — рассказал Милонов порталу New Inform.

Напомним, что КПРФ провела уже несколько акций в разных городах России. Одна из них была приурочена к годовщине референдума о сохранении СССР. Участники митинга шли по улице и выкрикивали давно утратившие актуальность лозунги в поддержку Ленина и Сталина.

Отметим, что основной аудиторией КПРФ являются люди старшего поколения, которые входят в группу риска. Если молодежь легко переносит коронавирусную инфекцию, то старики болеют тяжело и нередко умирают.

Действия КПРФ уже осудили в Совете Федерации, назвав их преступными. А в Госдуме призвали взять партию под строгий контроль, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.