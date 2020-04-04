Спасатели в Орехово-Зуево продолжают разбирать завалы после взрыва

Москва, 4 апреля. Спасатели уточняют списки жильцов дома в Орехово-Зуево, где произошел взрыв, заявил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места происшествия.

Сигнал о взрыве бытового газа поступил в 12.08 4 апреля. В результате взрыва в доме на улице Гагарина, 31 произошло обрушение второго подъезда. Полностью разрушены пять квартир, еще пять частично разрушены.

По словам Сергея Полетыкина, пять человек пострадали, их госпитализировали, одного после осмотра отпустили.

«Сейчас уточняются списки жильцов. В проведении аварийно-спасательных работ задействованы 259 человек с привлечением сил и средств городского округа Орехово-Зуево, пожарно-спасательных гарнизонов Орехово-Зуево, Ногинского спасательного центра и Центра спасательных работ «Лидер», — добавил начальник управления по региону.

Спасатели продолжают работы по демонтажу плит перекрытия, на месте работают кинологические расчеты. Предположительно, под завалами могут быть люди.

Полетыкин напомнил, что в регионе действует режим самоизоляции. Он попросил всех соблюдать меры противоэпидемической безопасности.