«Яблоко» докатилось до защиты распространителей фейков о коронавирусе

Санкт-Петербург, 4 апреля. Петербургское отделение партии «Яблоко» начало защищать активистку Анну Шушпанову, фигурантку первого уголовного дела о распространении ложной информации о коронавирусе.

Как оказалось, такое участие к ней проявили неспроста. Шушпанова — член территориальной избирательной комиссии №13 от «Яблока».

Председатель отделения Екатерина Кузнецова начала требовать «немедленного прекращения уголовного дела». В своем обращении, опубликованном в сети «ВКонтакте», Кузнецова раскритиковала действия властей во время пандемии COVID-19 и тем самым, как отмечает Nation News, продемонстрировала полное непонимание самого понятия фейковой информации.

По мнению Кузнецовой, вбросы юзеров в соцсетях вполне могут восприниматься как достоверный источник информации. Таким образом, «яблочники» не только защищают публикаторов непроверенных данных, но еще и поддерживают распространителей фейков.

Напомним, Шушпанова была привлечена к уголовной ответственности за публикацию в соцсетях информации о том, что в Сестрорецке врачи больницы якобы отпустили инфицированного пациента домой на общественном транспорте. После начала следственной проверки публикация была удалена.

Информацию о возбуждении уголовного дела осветили многие СМИ, и даже так называемые либеральные издания сделали это, на удивление, нейтрально. Однако исключением стала «Новая газета», которая и сама уже отмечалась публикацией взбросов и недостоверных данных о борьбе с коронавирусом в России. В публикации был приведен текст поста Шушпановой из «ВКонтакте». В нем активистка использует в качестве источника информации неизвестных местных жителей, не приводит комментариев руководства больницы.

Отметим, что «яблочники» не только стали защищать распространителя фейковых данных, но и некоторые из них, в частности депутат городского Закса Борис Вишневский, попытались раскритиковать действия властей Петербурга и федерального правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией.