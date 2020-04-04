Ученые предупредили о способности коронавируса передаваться по воздуху

Москва, 4 апреля. Коронавирус нового типа способен передаваться по воздуху, предупредили ученые, работающие с респираторными заболеваниями, например, инфекционист Лидия Моравска из Квинслендского технологического университета в Брисбене. Однако убедительных доказательств этой теории пока нет.

Недавно директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вероятность передачи инфекции по воздуху есть, но более 90% заражений происходят все же воздушно-капельным путем от людей с симптомами.

Однако некоторые ученые уверены, что передача коронавируса может быть более быстрой и незаметной, чем кажется. Эпидемиолог из Гонконгского университета Бен Коулинг не исключил, что вирусные частицы накапливаются со временем в закрытых пространствах или переносятся на гораздо большие расстояния.

На пике эпидемии в Ухани, где впервые зафиксировали вспышку заболевания, вирусолог Ке Лянь собирал образцы воздушно-капельных смесей внутри и около больниц, а также возле входов в два популярных ТЦ. В некоторых местах ему удалось найти вирусную РНК, но остается неясным, могли ли частицы стать источником инфицирования.

Пока ученые не доказали такой способ передачи вируса, они порекомендовали чаще проветривать помещения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем.

Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус Как рассказал, число заразившихся коронавирусом нового типа превысило миллион человек, более 50 тысяч пациентов скончались. Еще 11 марта организация объявила пандемию.

Вспышка инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР. На это, в частности, указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.