Доктор Мясников признался, что ошибся с прогнозом по коронавирусу

Москва, 4 апреля. Известный врач и телеведущий Александр Мясников признал, что его первоначальные прогнозы о коронавирусе оказались ошибочными.

В начале февраля доктор написал, что следующие 4-5 недель покажут, пойдет ли эпидемия на спад или получит взрывное распространение. При этом он выражал 90% уверенность, что произойдет первый вариант, однако все случилось иначе.

«К сожалению я ошибся. Мы многого по сей день не знаем об этой инфекции, несмотря на то, что она на 75% генетически схожа со своими предшественниками. Ошибся кстати не только я: практически везде санитарные кордоны стали возводить с опозданием», — пишет Мясников в Telegram.

По его словам, пандемия сегодня развивается по худшему сценарию, из-за чего ее сравнивают с эпидемией Гонконгского гриппа в 1957 году, когда в США умерло 120 тыс. человек. У COVID-19 смертность достаточно низкая, однако эпидемиологи считают, что в этом и заключается высокий потенциал ее распространения.

Теперь же, считает Мясников, людям остается ждать, пока выработается коллективный иммунитет в результате перенесенной инфекции или вакцинации. Специалист полагает, что мир переживет еще несколько затухающих волн в течение 2-3 лет, и коронавирус перейдет в ранг очередного возбудителя ОРЗ.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

Из-за эпидемии многие мероприятия были переведены в онлайн-режим. Так, например, бывший солист Hi-Fi Митя Фомин смог презентовать свой новый альбом и провести онлайн-концерт на площадке соцсети «Одноклассники». А Нижегородский Губернский оркестр представил записи своих лучших выступлений. Концерты публикуются по вторникам, четвергам и субботам в 17.00 в социальных сетях, сообщает «Культуромания».

