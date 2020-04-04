Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Москва, 4 апреля. Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Специалист назвала основные способы передачи инфекции и рассказала о других ее особенностях.

«Вирус передается преимущественно капельным путем <…>. И только 4% или 6% у разных исследователей — это воздушный путь», — сказала она.

Попова уточнила, что индекс репродукции этого заболевания таков, что один заразившийся способен передать инфекцию еще трем людям.

«Если это бессимптомное лечение, то один такой человек способен инфицировать еще одного человека», — добавила.

Кроме того, коронавирус способен 72 часа сохраняться на поверхности.

По данным на 4 апреля, в России зафиксировано более 4,7 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 333 пациента выздоровели, 43 скончались. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, в субъектах введены ограничительные меры. Регионы перешли на режим самоизоляции.

Симптомы COVID-19 схожи с признаками пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома: это и сухой кашель, и головная боль, и общее недомогание, и повышение температуры. Врачи советуют почаще мыть руки, не касаться слизистых и соблюдать условия карантина, чтобы не дать вирусу распространяться дальше.

Ранее доктор медицинских наук Юрий Амбалов развенчал несколько популярных мифов о коронавирусе, например, что инфекция передается через пищу.