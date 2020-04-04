Психологи МЧС помогут пострадавшим при взрыве дома в Орехово-Зуево

Москва, 4 апреля. Психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России помогут пострадавшим при взрыве дома в Орехово-Зуево, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Оперативная группа Центра экстренной психологической помощи МЧС России в составе четырех психологов выехала в Подмосковье. Спасатели продолжают разбор завалов.

Глава МЧС Евгений Зиничев проводит оперативное совещание на месте происшествия. Пять человек доставили в ЦРБ Орехово-Зуево с травмами различной степени тяжести, один отказался от госпитализации. При взрыве погиб один человек.

Напомним, что около 13.00 4 апреля произошел взрыв газа в пятиэтажке на улице Гагарина. По предварительной версии, взорвалась газовая горелка. Следственные органы проверяют все версии происшествия.

По словам жильцов дома, при взрыве звук был глухой, здание заволокло черным дымом. Одна пенсионерка пожаловалась, что теперь ей негде жить и придется остаться у родственников.