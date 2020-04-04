Голикова назвала регионы-лидеры по коронавирусу

Москва, 4 апреля. Москва, Коми и Бурятия являются лидерами среди российских регионов по числу зараженных. Об этом в субботу заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, высокие показатели наблюдаются в Петербурге, Подмосковье, ЯНАО и Пензенской области.

Голикова также отметила, что из общего числа заболевших 808 пациентов привезли коронавирус из-за границы, 2854 — заразились в результате контакта с зараженными, 487 — остаются под вопросом. Всего в России зарегистрировано 4731 случай заражения коронавирусом в 78 регионах. 333 человека выздоровели.

Отметим, что, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, Россия идет по оптимистичному сценарию развития ситуации, сообщает Ura.ru.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

В большинстве российских регионов введен режим самоизоляции. Гражданам запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Исключение составляют походы в магазин, аптеку, выброс мусора или выгул собаки. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин объявил о 7 днях выходных. Впоследствии он продлил выходные до 30 апреля.